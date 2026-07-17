Bereits zum 9. Mal: Menowin Fröhlich ist wieder Papa geworden

„Menowin hat derzeit allen Grund, fröhlich zu sein“, witzelt die deutsche Bild-Zeitung heute. Denn DSDS-Sieger Menowin Fröhlich ist erneut Vater geworden – und zwar schon zum neunten Mal. Das Mädchen hört auf den außergewöhnlichen Namen Mavie-Soleyn und kam am 16. Juli auf die Welt. Die Mutter ist Menowins aktuelle Partnerin Ronja.

„Letzter Schritt für komplett neues Leben“

Die Freude und Aufregung ist aber auch beim neunten Mal nicht kleiner, wie er im RTL-Interview verriet. „Für mich ist dieses Kind der letzte Schritt für das komplett neue Leben“, zeigt sich der 38-Jährige optimistisch. „Ich bin glücklich, dass sie gesund ist. Wir haben uns schon immer ein gemeinsames Kind gewünscht, und unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen.“