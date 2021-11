Melissa Naschenweng im Interview: Fans zelten vor ihrem Haus

Ein weiteres Markenzeichen von Ihnen ist die pinke Lederhosen-Hotpants. Rosa und Mädchen, ist das nicht arg Klischee?

Mir ging es vor allem um die Ziehharmonika, ich wollte damit aussagen, dass Mädels sich die zu spielen ruhig trauen dürfen. Die rosa Lederhose kam erst später. Ich mag die Farbe Pink einfach. Ich habe die Fingernägel pink lackiert, mein Kinderzimmer war rosarot, das war kein Kalkül. Sogar mein Wasserkocher ist rosarot, weil er mir so gefällt. Das Schöne ist: In der Musikschule in meiner Nähe melden sich mittlerweile hauptsächlich Mädchen an, Ziehharmonika zu lernen.

Finden Sie, Schlager ist als Frau über die sexy Schiene einfacher zu verkaufen?

Vor zehn Jahren habe ich zwar weniger Platten verkauft, da waren allerdings nicht nur die Fotos von mir schlechter, sondern auch die Lieder (lacht). So ganz brav war ich nie, so ganz schlimm auch nicht. Ich positioniere mich irgendwo dazwischen. Es jedem recht zu machen, das ist unmöglich.

Sie haben sich Ihr Publikum über Jahre hinweg auf Tournee durch viele, viele Landdiscos erspielt. Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit gesammelt?

Ich glaube, Männer stehen eher auf Röcke – ich trage dennoch Lederhose. Eine steirische Harmonika und ein Rock, das verträgt sich einfach nicht. Ich bin grundsätzlich keine, die sich über die Maßen auftakelt. Ich benötige bei Konzerten auch keine Visagistin. Ein Lied lang sehe ich zwar wie aus dem Ei gepellt aus. Doch dann geb ich Gas auf der Bühne und es spielt ohnehin keine Rolle mehr.

Als Kind war Ihre Bühne das Wirtshaus. Hat sich Ihr Showtalent da bereits herauskristallisiert?

Ich bin eine echte Wirtshaustochter, das Lokal hat meinem Papa gehört. Es war immer voll, ob nun die Jäger zu Gast waren oder die Kapelle, die nach der Probe ein Bier getrunken hat. Und immer hat es geheißen: Komm, spiel einmal an. Ich habe mich damals bei solchen Auftritten stets sehr geschämt, weil ich als Mädel zur Ziehharmonika greife, vor Scham hatte ich den Blick immer auf den Boden gerichtet. Es war ein Gefallen für den Papa, ich war eher schüchtern. Auch später, auf der richtigen Bühne, litt ich lange unter extremem Lampenfieber.

Konnten Sie es mittlerweile ablegen?

Ja, geblieben ist einzig eine gesunde Anspannung. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Meine Konzerte folgen auch keinem festen Programmablauf – ich hoffe, das Publikum macht mit. Oft singen die Leute die Texte auswendig mit. Vor fünf Jahren noch war das noch völlig anders. In den Discos haben sie mir nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, es war schwer. Ich musste mich durchbeißen, mir wurde nichts geschenkt. Jetzt genieße ich den Erfolg.

Ochsentour nennt man das.

Wenn du in den Discos nicht „Atemlos durch die Nacht“ oder „I sing a Liad für di“ spielst, sondern eigene Lieder präsentieren willst, hören dir die Leute nicht zu. So bin ich zur Kämpferin geworden. Zehn Mal hat mir kaum einer zugehört, aber beim elften Mal, als „I steh’ auf Bergbauernbuam“ zum Hit geworden ist, war die Disco ausverkauft. So bin ich zur Kämpferin geworden. Es ist kein Fehler, wenn man so einen langen Weg geht. Ich musste mir jeden Fan erspielen.