Sie spielt Hauptrollen in Kino-Blockbustern wie "Ghostbusters", dreht Serien wie "Mike und Molly", designt Mode für Übergrößen und will sich nun noch einen Namen als Produzentin machen - und sich damit wohl eine goldene Nase verdienen.

Melissa McCarthy ist ein Hansdampf in allen Gassen und wird gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben Falcone (43), einem Regisseur, eine Familien-Serie realisieren. Für den Sender Fox soll die Produktion bald anlaufen, in der es um ein ungleiches Geschwisterpaar geht, das unfreiwillig wieder zusammenwohnen muss - mit den zwei Kindern der alleinerziehenden Schwester.

Ob McCarthy in der Serie eine Rolle übernehmen wird, ist noch nicht klar.

