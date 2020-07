Melanie Scheriau: Modeln mit Baby-Bauch

Im November soll ihr erstes Kind mit Ehemann, US-Unternehmer Seth Harris , kommen. "Wie jede andere schwangere Frau hab ich Tage, an denen der Bauch raussteht, und Tage, an denen man ihn weniger sieht. Es kommt darauf an, wie das Baby gerade liegt. Heute habe ich wohl einen Kleinen-Bauch-Tag", kommentierte Scheriau die Tatsache, dass alle Traum-Roben auf Anhieb passten.

Sie will sich überraschen lassen, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. Die nächsten Wochen wird das Topmodel für die "ANTM"-Dreharbeiten in Österreich verbringen, bevor sie zurück zu Ehemann und Hund nach New York fliegt: "Am meisten freue ich mich, dass mein kleiner Bauch jeden Tag ein bisserl größer wird und ich bald das Baby im Bauch spüren werde."