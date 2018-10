Melanie Müller: Abrechnung mit Ballermann-Stars

"Das kotzt uns natürlich mega an, dass solche Leute, die einfach in Deutschland nichts auf die Reihe kriegen, einfach hierher kommen und auf die Bühne stellen und meinen sie können jetzt mal Malle-Songs machen oder Malle rocken", lästerte sie im Mai 2017. "Gurken", so Melanie, "die es nicht können."

Womit Müller, die vor einem Jahr Mutter geworden ist und mehrmals im Monat Hits wie Hits wie "Wir sind Mallorcageil" im "Bierkönig" zum Besten gibt und auch sonst gern feuchtfröhlich feiert, die Überlegenheit gegenüber ihren Malle-Kollegen begründet, bleibt ihr Geheimnis.