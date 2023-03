Mel B: "Spice Girls" wussten von Missbrauch in Ehe mit Belafonte

2017 wurde bekannt, dass sich die britische SĂ€ngerin Mel B, geboren Melanie Janine Brown, nach zehn Jahren von ihrem Ehemann Stephen Belafonte scheiden lĂ€sst. 2007 hatten die beiden nach fĂŒnf Monaten Beziehung geheiratet. Nach der Trennung wurden schockierende Details ĂŒber die Ehe des Ex-Paares bekannt. Die SĂ€ngerin erhob damals schwere VorwĂŒrfe gegen den Produzenten: Er habe sie geschlagen und zu Sex mit anderen Frauen gezwungen. In ihrer Biografie "Brutally Honest" beschreibt Mel B, wie sie wĂ€hrend ihrer Ehe in die Drogensucht abrutschte. Jetzt enthĂŒllte Brown in einem Interview, dass ihre ehemaligen "Spice Girls"-Bandkolleginnen von dem Missbrauch, den sie in der Beziehung erlebte, gewusst haben.

Mel B: Missbrauch verlÀsst einen nie

Die 47-JĂ€hrige gestand in der "Newsnight" am Mittwoch, dass sie auf dem Höhepunkt ihrer Tortur "sehr gut darin wurde, Dinge zu verbergen". Jahrelang hatte sie den Missbrauch durch ihren frĂŒheren Partner bestritten.

Einige der "Spice Girls" sollen jedoch durchaus bemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. "Ja, ich denke, einige von ihnen haben es geahnt", verriet Brown. "Aber ich war zehn Jahre sehr gut darin, Dinge zu verbergen, besonders alles, was mit meinem damaligen Ehemann zu tun hatte, und zu welchen ZustÀnde ich nach Hause ging oder woher ich gerade gekommen bin."