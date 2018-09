Mel B: Gefährden Alkohol- & Sexsucht das Wohl ihrer Kinder?

Es ist keine einfache Zeit für Mel B. Während ihr Ex-Mann Stephen Belafonte das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Madison fordert, erhob nun auch noch Rusty Updegraff, ein ehemaliger Angestellter des Ex-Spice Girls, in einer Anhörung vor Gericht schwere Anschuldigungen gegen die dreifache Mutter.

Alkohol- und sexsüchtig?

Updegraff behauptete gegenüber dem zuständigen Richter, Mel B würde mit ihrer Alkohol- und Sexsucht das Wohl ihrer Kinder gefährden.

"Mel B trinkt daheim so viel und dann verliert sie das Bewusstsein, so dass ich nicht weiß, was im Falle eines Notfalls passieren würde", so der Ex-Angestellte. "Ich sage das nicht, um Bekanntheit zu erlangen und ich muss das nicht tun, aber ich liebe diese Kinder und denke es ist besser für sie, wenn ich es zur Sprache bringe."

Auch auf die vermeintliche Sexsucht der Sängerin kam Updegraff ebenfalls zu sprechen. Mel B sei "auf Lust fokussiert" und würde eine große Anzahl verschiedener Männer zu Hause empfangen, so der ehemalige Angestellte, der sich an Mel B mit den Worten wandte: "Mel, du solltest dein Leben überdenken, die Verbindung zu seinen Kindern verstärken."

Laut dem Klatschmagazin OK! soll auch das Umfeld der "America’s Got Talent"-Jurorin um Mel B besorgt sein. "Mit ihrer Feierei reitet sich Mel B nur noch weiter in den Schlamassel. Sie will einfach nicht wahrhaben, dass sie ein echtes Suchtproblem hat", zitiert das Blatt einen Insider.