"Meine Verlobte": Travis Barker und Kourtney zeigen Liebesglück auf Instagram

Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (45) halten als frisch verlobtes Paar nicht zurück. "Meine Verlobte" schrieb Barker am Mittwoch auf Instagram mit einem Rosen- und Herzemoji zu romantischen Fotos des Paares. "Mein Lieblingsmensch in der Welt, mein Verlobter", kommentierte Kardashian den Eintrag. Auch sie veröffentlichte eine Reihe Fotos auf Instagram mit dem Vermerk, sie sei in der Nacht ständig aufgewacht, in dem Glauben, es sei nur ein Traum.