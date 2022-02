"Mein Herz ist gebrochen": Liliana Matthäus weint um ihr Heimatland, die Ukraine

Eigentlich hätte Liliana Matthäus, die sich mittlerweile Kristina Liliana Nova nennt, allen Grund zur Freude. Die Ex-Frau des ehemaligen Promi-Kickers Lothar Matthäus ist im Februar Mutter einer Tochter geworden. Die aktuellen Entwicklungen im Heimatland der gebürtigen Ukrainerin gehen aber nicht spurlos an der 34-Jährigen vorbei.

Liliana Matthäus weint um ihr Heimatland

In mehreren Postings Instagram äußerte sich das in Kiew geborene Model zu Russlands Einmarsch in die Ukraine und vergoss bittere Tränen für ihr Heimatland.

Die Sorge bei Liliana Matthäus ist groß, da sie in der Ukraine Familie und Freunde hat. Sie selbst lebt in den USA. Dass sie nichts für ihre Liebsten in ihrer Heimat tun kann, scheint ihr das Herz zu brechen. Die Geschehnisse in der Ukraine verfolgt sie mit Angst und kommentiert die Entwicklungen laufend auf Instagram.