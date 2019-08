"Mein bester Freund": Schwarzenegger trauert um Franco Columbu

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) trauert um einen seiner wichtigsten Weggefährten - und hat dies mit bewegenden Worten zum Ausdruck gebracht. Der Bodybuilder und "Mister Universe"-Sieger Franco Columbu (78) war am Freitag laut italienischen Medien bei einem Badeurlaub auf Sardinien gestorben.

"Ich liebe dich Franco", schrieb Schwarzenegger in einem Beitrag auf der Webseite Medium. "Ich werde mich immer an die Freude erinnern, die du in mein Leben gebracht hast, die Ratschläge, die du mir gegeben hast und das Zwinkern in deinen Augen, das nie verschwand. Du warst mein bester Freund."