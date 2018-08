Das Luxus-Anwesen, in dem Meghan & Harry in Sydney residieren

Im Oktober ist es soweit: Da werden Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre erste offizielle Fernreise im Namen der Queen absolvieren. Neben Australien, Neuseeland und Fiji werden die beiden auch das Königreich Tonga im Südpazifik besuchen.

Meghan & Harry mieten Luxus-Villa in Sydney

In Sydney soll das Paar wie auch schon im Vorjahr unter anderem den Invictus Games beiwohnen. Auch ein Besuch bei Meghans ehemaligen "Suits"-Kollegen Gabriel Macht soll Berichten zufolge anstehen.

Ihren Aufenthalts in der australischen Metropole sollen sich die ehemalige Schauspielerin und ihr Mann einiges Kosten lassen: Wie die Vogue berichtet, werden Meghan und Harry in Sydney nicht etwa in einem Hotel, sondern in einer Luxusvilla residieren. Dem Modemagazin zufolge sollen die beiden in einer der exklusivsten Gegenden Sydneys, Point Piper, gleich ein ganzes Anwesen für sich angemietet haben.