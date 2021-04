Königin wollte für Herzogin Meghan ungewöhnliche Ausnahme machen

Als Schauspielerin Meghan Markle entschied, Prinz Harry das Jawort zu geben, hängte sie ihren Job als Darstellerin in der Serie "Suits" an den Nagel. Immer wieder hieß es damals, sie sei aufgrund ihrer Beziehung zum Enkel der Queen gezwungen gewesen, ihre Karriere zu beenden. Als Royal oder Partnerin eines Royals dürfe man keinem regulären Job nachgehen, erklärten britische Medien. Im Interview mit Oprah Winfrey enthüllte die 39-Jährige dann aber, dass das Gegenteil der Fall gewesen sei. Entgegen der Berichte behauptete Meghan, die königliche Familie habe nicht gewollt, dass sie ihren Job aufgibt.

Queen soll für Meghan Ausnahme gemacht haben

Man hätte eben "nicht genug Geld", um für sie zu bezahlen, behauptete Meghans Ehemann Harry. "Es war genau am Anfang, als sie noch keinen Schutz bekam, als Mitglieder meiner Familie vorschlugen, dass sie weiter schauspielt", so Harry. "Es gab einige wirklich offensichtliche Anzeichen, bevor wir überhaupt heirateten, dass dies wirklich schwierig werden würde", fügte er hinzu.

Glaubt man einem Royal-Experten, soll sich die Sache etwas anders zugetragen haben, als Harry es im Interview mit Oprah darstellte. In seinem Podcast Royaly Obsessed behauptet Adels-Kenner Andrew Morton, dass die Queen von Harrys Freundin von Anfang an so begeistert gewesen sein soll, dass sie für sie eine Ausnahme habe machen wollen.