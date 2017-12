Gut gelaunt ging es für royale Familie auf ihrem Landsitz in Sandringham am 25. Dezember in die Kirche. Dieses Mal erstmals dabei: Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle.

Zuvor wurde noch kein unverheiratetes, royales Paar während Weihnachten bei der Queen geduldet. Mit Meghan wurden damit erstmals die Regeln gebrochen.

Scherzend ging es an der Seite von ihrer Schwägerin in Spe - Herzogin Kate - und Harry in die St. Mary Magdalene Kirche. Und im Mai wird dann ja auch schon "Ja" gesagt und die Amerikanerin heiratet in Königsfamilie ein.

Ihr erster Knicks vor der Queen in aller Öffentlichkeit wollte Meghan aber nicht so recht gelingen. Durch ihre gebeugte Haltung machte sie einen geknickten Eindruck. Sie sei verunsichert gewesen, habe geschwankt und musste schließlich von Harry gestützt werden. Gefundenes Fressen für die britische Klatschpresse, die von einer "Knicks-Katastrophe" spricht.

Kate ist da schon geübter und machte vor, wie es geht: Der Blick nach vorne gerichtet, die Beine perfekt angewinkelt - "bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sie schwanger ist", so Adelsexpertin Sarah Vine gegenüber der Daily Mail.

Modisch hat Harrys Verlobte auch nicht alles richtig gemacht. Royal-Experten stoßen sich an Markles extravaganter Kopfbedeckung. Sie sind der Meinung, der Hut würde Assoziationen mit einem "Schokoladen-Pudding" wachrufen.

In den sozialen Medien setzt man noch eins drauf und amüsiert sich darüber, dass der Hut an das Kackhaufen-Emoji erinnern würde.

Weitere Bilder: