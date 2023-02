Meghan und Harry als "Diktatoren" bezeichnet: Folgt Klage gegen "South Park"?

Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden in einer neuen Folge der Satire-Serie "South Park" auf die Schippe genommen. Böser geht nimmer, dachte sich wohl manch Zuschauer über die Episode, in der die Sussexes unter anderem als "aufgeweckte Diktatoren" gebrandmarkt und als "dummer Prinz und seine dumme Frau" bezeichnet wurden. Die Folge drehte sich um einen "Prinzen von Kanada" und seine Ehefrau, die sich in der fiktiven Stadt Colorado niederließen. Die Ähnlichkeiten der Charaktere mit Harry und Meghan waren dabei aber kaum zu übersehen. Nach Ausstrahlung der Parodie wurden Gerüchte laut, das Ehepaar könnte juristisch gegen die Macher der Serie einleiten. Inzwischen haben sich Meghan und Harry persönlich zu Wort gemeldet und zu dem Wirbel um die neue "South Park"-Episode Stellung genommen.

Meghan angeblich "not amused"

Ein Royal-Experte hatte zuvor gegenüber dem Mirror behauptet, Meghan sei "not amused" über die Art und Weise, wie sie und ihr Mann dargestellt wurden. Spekuliert wurde, die Sussexes könnten sogar ihre Anwälte auf die Macher der Serie ansetzen. "Es scheint, dass dies, wie auch viele andere Dinge mit Meghan und Harry, rechtliche Konsequenzen haben könnten", so ein Royal-Kenner.