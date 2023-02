Megan Fox und Machine Gun Kelly: Große Liebe endet mit Drama

Eigentlich wollten sie Mann und Frau werden. Machine Gun Kellys Heiratsantrag wurde mittels bizarrer Blutzeremonie besiegelt. Doch nun soll alles aus und vorbei sein bei dem Musiker und Megan Fox. Die Schauspielerin heizte diese Woche Trennungsgerüchte an, als sie sämtliche gemeinsame Fotos von ihrem Instagram-Account löschte und diesen wenig später deaktivierte. Zuvor hatte sie sich in einem Posting beim Verbrennen von Fotos und Briefen gezeigt, dem sie die kryptischen Worte "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / es ist alles in deinem Atem" hinzufügte. Ihren Verlobungsring soll der "Transformers"-Star ebenfalls schon abgelegt haben.

Zwischen Fox und MGK sollen Fetzen geflogen sein

Zu der vermeintlichen Trennung hat sich das Paar, das bis vor Kurzem seine Liebe bei allen möglichen Gelegenheiten zur Schau stellte - und zum Teil mit kontroversen Auftritten irritierte - bisher nicht geäußert. Quellen aus Fox' Umfeld enthüllten aber, dass sie und Machine Gun Kelly in einen großen Streit geraten sein sollen, bevor der Pop-Punk-Sänger ein Konzert am Samstagabend hatte.