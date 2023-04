Oscar-Preisträger im Spital: Medizinische Komplikation bei Jamie Foxx

Das gab seine Tochter Corinne am frühen Donnerstag auf Instagram bekannt. "Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung." Die Boulevard-Zeitung TMZ schreibt von einer Einlieferung ins Krankenhaus. Was der Hollywood-Star erlitt, wurde nicht öffentlich. Angesichts des Vorfalls bittet die Familie in dem Instagram-Statement nun um Privatsphäre.