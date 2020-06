Maxi Blaha: „Bei uns herrscht Chaos“

Langweilig wird Maxi Blaha nie. Nicht nur, weil sie als Schauspielerin sehr gefragt ist, sondern vor allem weil sie mit Schriftsteller Franzobel verheiratet ist. Am Sonntag feiert die 40-Jährige mit der Verwechslungskomödie „Eine Nacht in Venedig“ bei Adi Hirschals Laxenburger Kultursommer Premiere. „Es ist ein sehr lustiges Stück, ich soll vom Ehebruch abgehalten werden“, verriet die gebürtige Wienerin, bevor sie ihren dreijährigen Sohn Nepomuk verabschiedete. In einer Woche steht die 1,80 m große Schönheit für Harald Sicheritzs Kinofilm „Bad Fucking“ mit Michael Ostrowski und Adele Neuhauser in Bad Ischl vor der Kamera. „Ich spiele die Mutter der Hauptdarstellerin. So alt bin ich schon.“