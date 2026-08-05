Max Kruse: Lügen kann ich ganz gut

Das hört man von Prominenten eher selten: Der frühere deutsche Nationalspieler Max Kruse (38) sagt über sich selbst, er könne „ganz gut“ lügen. Der Fußballer ist einer der Kandidaten in der neuen Staffel der RTL-Show „Die Verräter“.

„Die Verräter“ „genau“ Kruses Ding

Als er für die Sendung angefragt worden sei, habe er sofort gedacht, dass er mitmachen wolle, sagte Kruse der Deutschen Presse-Agentur. Die Show sei „genau“ sein Ding. „Lügen ist, glaube ich, gefragt. Das kann ich ganz gut“, erklärte er. Er glaube zudem nicht, dass andere ihm seine Lügen ansehen könnten. Er wisse, dass das eigentlich keine gute Eigenschaft sei. „Aber Manipulieren ist eigentlich auch was, was ganz gut drin ist - meistens“, sagte Kruse. „Leider.“