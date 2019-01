Matthias Schweighöfer bekennt sich zu neuer Freundin

Auf einem Instagram-Posting von Ruby O. Fee ist die Mimin mit einer Flasche in der Hand zu sehen und weist auf ihre neue Rolle in der Netflix-Produktion "Polar" hin. Sie spielt darin an der Seite von US-Schauspielerin Vanessa Hudgens und " James Bond"-Bösewicht Mads Mikkelsen.

Schweighöfer zu O. Fee: "Liebe dich am meisten"

Unter Rubys Posting kommentiert Schweighöfer: "Great Job" ("Tolle Arbeit") lobt er Ruby am Mittwochabend. Danach schreibt er "Love Xx Svene" - es ist jedoch unklar, was er damit wohl meint.

Umso eindeutiger dann der nächste Satz des Schauspielers, "But love you the most" ("Aber dich liebe ich am meisten"), verziert mit zwei Herz-Emojis.