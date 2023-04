Matthew McConaughey in notgelandetem Flugzeug: "Höllischer Schreck"

McConaughey: Unheimliche Stimmung an Board

Nun sprach auch ihr Ehemann, Oscar-Preisträger Matthew McConaughey, über den Vorfall. "Wir befanden uns in Schwerelosigkeit", sagte er in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt im "Let’s Talk Off Camera"-Podcast. "Dein Rotwein und das Glas und die Teller, auf denen dein Essen war, schweben. Eins, zwei, drei, vier - und dann bricht plötzlich alles zusammen", so McConaughey. "Es war ein höllischer Schreck."