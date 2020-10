Matt Stoffers: "Feuerherz"-Sänger outet sich als homosexuell

Der deutsche Schlagerstar Matt Stoffers hat sich als homosexuell geoutet. Bekannt wurde der blonde Lockenkopf an der Seite seiner Kollegen Sebastian Wurth, Karsten Walter und Dominique Bircan Baltas durch die gemeinsame Band "Feuerherz". Auf der Bühne lassen die vier Frauenherzen höher schlagen. Am Coming-Out-Tag, der seit 1988 international am 11. Oktober gefeiert wird, hat Stoffers nun aber bekannt gegeben, dass er selbst Männer liebe - und bei dieser gelegenheit auch seine Beziehung öffentlich gemacht.

"Feuerherz"-Sänger steht zu seinem Freund

Seine Homosexualität hatte er nach eigenen Angaben bisher vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Auf Instagram postete der Musiker jetzt ein Video von sich und seinem Ex-Freund, in dem die beiden bei gemeinsamen Aktivitäten und romantischen Momenten zu sehen sind. Dazu schrieb Stoffers auf Englisch: "Das Leben, das ich nicht teilen konnte. Viele von euch verfolgen mein Abenteuer durch das Leben seit einigen Jahren. Ich habe euch viel gezeigt, aber eine Sache über mein Privatleben nicht. Heute fühlte ich, dass es an der Zeit war, dies am Coming-Out-Tag zu teilen."