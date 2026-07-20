Matt Damon in „Odyssee“: Nolan-Anfrage lief alles andere als gewöhnlich ab

Für seinen neuen Film „Die Odyssee“ engagierte Regisseur Christopher Nolan Hollywoodstar Matt Damon - doch die Anfrage lief alles andere als gewöhnlich ab. Denn wie der 55-jährige Schauspieler dem Branchenblatt People verriet: „Chris hat bekanntlich kein Telefon.“

Einem Anruf Nolans (55) gehe also stets eine Nachricht voraus, und zwar von dessen Frau und Produzentin Emma Thomas, erzählt Damon. Sie sei es gewesen, die Damon vorgewarnt habe. „Hast du heute Zeit für einen Anruf?“, zitiert der Schauspieler aus der Nachricht von Thomas.

Anruf von einer unbekannten Nummer

„Dann bekommt man einen Anruf von einer unbekannten Nummer.“ Nolan greife einfach zu irgendeinem freien Apparat in den Universal Studios. „Er rief an, und wir redeten zehn, fünfzehn Minuten“, berichtet Damon, der zuvor bereits mit Nolan mehrere Filme gedreht hatte („Oppenheimer“, „Interstellar“).