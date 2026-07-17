„Früher gern“: Was Matt Damon für eine Rolle nicht mehr tun würde

Hollywoodstar Matt Damon hat die Dreharbeiten zu Christopher Nolans neuem Film „Die Odyssee“ als besondere Herausforderung erlebt. „Ich war noch nie Teil eines Films, bei dem jede einzelne Abteilung so stark gefordert wurde und gleichzeitig jeder unbedingt dabei sein wollte“, sagte Damon der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in London. „Alle sind wirklich bis an ihre Grenzen gegangen.“

Damon will für Rollen nicht mehr zunehmen

Er habe Gewicht verloren, bis er schließlich 67 Kilo wog, berichtet People. Damon erzählte dem US-Magazin: „Ich habe das nicht auf ungesunde Weise gemacht.“ Der Schauspieler dürfte bewusst mit der körperlichen Veränderung umgegangen sein. „Hätte ich das Gegenteil getan und zugenommen, wäre das gefährlich gewesen, und so etwas mache ich nicht mehr. Früher in meinem Leben habe ich das gern getan“, sagt er im People-Gespräch.

Damon hatte etwa einst für seine neue Rolle in „Der Informant!“ (2009) 15 Kilogramm zugelegt. „Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es schwer war, aber es war echt leicht“, verriet er damals der Zeitschrift TV Spielfilm. „Ich aß massenweise Pizza und trank Bier.“ Seine Frau überzeugte er ebenfalls von seinem neuen Äußeren: „Ich sagte ihr einfach, dass es an mir mehr zu lieben gibt.“

In der „Odyssee“ nach Homers Epos verkörpert Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Den Schauspielern wurde körperlich einiges abverlangt: So mussten die Darsteller von Odysseus“ Mannschaft zunächst ein Rudertrainingslager absolvieren, bevor sie in See stechen konnten. Sehen Sie hier den Trailer zum Film: