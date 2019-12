Matt Damon: "Ich bin ein Langweiler"

Geboren ist er in Cambridge ( Massachusetts, USA), aber eine akademische Karriere war nie sein Ziel. Dennoch machte ihn ein Film berühmt, der auf dem Campus spielt. Matt Damon (49) hatte „Good Will Hunting“ (1997) mit seinem besten Freund Ben Affleck geschrieben und darauf bestanden, die Hauptrolle zu spielen. Der Rest ist Geschichte. Mehr als 30 Filme später ist der vierfache Vater ein preisgekrönter Darsteller, Produzent und Autor (Oscar 1998), der im neuesten Werk schnelle Autos fährt: „ Ford vs. Ferrari“ („ Le Mans 66 – Gegen jede Chance“). Das Interview.