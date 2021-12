Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss: Düstere Eleganz bei "Matrix"-Premiere

Der vierte Teil der "Matrix"-Reihe mit dem Titel "Matrix Resurrections" ist die von Fans mit Spannung erwartete Fortsetzung der rund 20 Jahre alten Trilogie mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in den Hauptrollen. Der Film kommt am 22. Dezember in die Kinos. Am Samstag hat "Matrix Resurrections" im Castro Theatre in San Francisco Premiere gefeiert.

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss (fast) ganz in Schwarz

Filmkritiker lobten bereits im Vorfeld die Chemie, die zwischen Neo (Reeves) und Trinitiy, gespielt von Moss, auf der Leinwand herrscht. Bei der Premiere des vierten "Matrix"-Teils bewiesen die beiden Hauptdarsteller, dass sie auch privat auf einer Welle sind: Reeves und Moss präsentierten sich bei der Veranstaltung beide in Schwarz. Reeves schritt in einem schwarzen Anzug und braunen Wildlederschuhen über den von "Matrix" inspirierten grünen Teppich.