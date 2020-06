Maskenbildnerin der Stars

Die gebürtige Gmundnerin Martina Kohl ist zwar heuer nicht für einen Oscar nominiert, aber dennoch gehört sie zu den wenigen Österreicherinnen, die den Durchbruch in Hollywood geschafft haben. Einfach war es anfänglich nicht. Denn neben der nötigen Portion Glück bedarf es mehr: "Du musst viel networken und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein", erklärt die 46-Jährige. "Noch wichtiger ist jedoch, wenn man die Tür aufgemacht bekommt, auch drinnen zu bleiben. Mit entsprechender Leistung schafft man das." Als Martina Kohl vor 25 Jahren nach Los Angeles kam, brachte sie neben ihrem großen Interesse am Fach vor allem eines mit: Den Willen, es in Hollywood zu schaffen: "Ich habe eine Make-up-Schule besucht und viel über Licht und Kamera gelernt."