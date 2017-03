Martin Leutgeb: Erster Ausfall bei Dancing Stars

Im noblen Rahmen des Wiener Grand Hotels wurden Montagvormittag in einer launigen Pressekonferenz die prominenten Tanzpaare für die ORF-Show Dancing Stars präsentiert. Und schon das erste Drama! Einer der Promi-Tänzer fällt nämlich schon vor dem ersten Training aus! Cop-Stories-Star Martin Leutgeb (50) knickte vor Ort so ungeschickt um und verletzte sich dabei am Knöchel. Trotz großer Schmerzen versuchte er noch die Pressekonferenz tapfer zu überstehen und hoffte natürlich, dass nichts Gröberes passiert ist.

"Ich habe es beim Gehen auf einmal schnalzen gehört und seitdem habe ich Schmerzen. Werde jetzt einmal zum Arzt gehen und schauen, was da los ist", so Leutgeb noch vor Ort auf KURIER-Nachfrage. Er hoffte bis zum Schluss, dass er bei der Show mitmachen kann. Dann leider die Hiobsbotschaft - Riss der Achillessehne! Er fällt für diese Staffel aus. Ersatz wird gesucht - die Show beginnt am Freitag, dem 31. März.