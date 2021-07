Marla Glen: Ein Star, der trotz Welthits seine Miete nicht bezahlen konnte

Das neue Album, das Marla Glen nun auch in Wien präsentiert, ist allein vom Titel her programmatisch: „Unexpected“ (Unerwartet). Ja, man rechnete schon fast nicht mehr mit einem Comeback. Seine Schlachten mit dem Business hatten ganz profane, existenziell zermürbende Folgen: „Ich bin sehr oft umgezogen wegen all der Probleme mit den gierigen Menschen. Ich war immer wieder in Situationen, in denen ich aus Wohnungen geschmissen wurde. Ich war nur am Überleben statt am Leben. Da konnte ich nicht einmal die Miete bezahlen. Aber ich gab nie auf. Ich wollte wissen, wo mein Geld ist!“