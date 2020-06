Mit 100 Jahren mitten im Beruf

Marko Feingold

kam am 28. Mai 1913 inin der damals zu Österreich-Ungarn gehörendenzur Welt. „Aufgewachsen bin ich in Wien , hab hier eine Kürschnerlehre absolviert, war dann Handelsangestellter. Als 1932 die Arbeitslosigkeit schlimm wurde, gingen mein Bruder und ich als Vertreter nach.“ Ausgerechnet am 12. März 1938, an dem Hitler einmarschierte, warenundErnst Feingold in, um ihre Pässe verlängern zu lassen. „Wir wurden verhaftet, aber nach fünf Wochen freigelassen, weil dieGestapo eigentlich unseren Vater suchte.“