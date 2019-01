Mark Zuckerberg setzte Twitter-CEO selbstgeschlachtete Ziege vor

Facebook-Chef Mark Zuckerberg tötete seine eigene Ziege und servierte sie dann Twitter-Geschäftsführer Jack Dorsey zum Abendessen. Das erzählte Dorsey im Interview mit dem Rolling Stone. Der Reporter hatte ihn zuvor gefragt, welches sein außergewöhnlichstes Erlebnis mit Zuckerberg gewesen sei.

Der Geschäftsführer von Twitter sagte über Zuckerberg: "Es gab ein Jahr, in dem er nur das aß, was er selbst getötet hatte. Er machte Ziege für mich zum Abendessen." Das Tier habe der Facebook-Mitbegründer zuerst mit einer Laserpistole betäubt und dann mit dem Messer getötet. "Dann hat er es zum Fleischer geschickt", so Dorsey.