Mark Zuckerberg teilt seltenes Familienfoto von Frau und Kindern

Er führt seit Jahren eine skandalfreie Ehe: Am 19. Mai 2012, einen Tag nach dem Börsengang von Facebook, hat Facebook-Gründer Mark Zuckerberg seine Verlobte Priscilla Chan geheiratet. Die beiden haben einen Tochter und einen Sohn, die 2015 und 2017 zur Welt kamen.

Mark Zuckerberg teilt seltenes Familienfoto

Die Familie lebt zurückgezogen in Palo Alto, Kalifornien. Die Privatsphäre seiner Liebsten versucht der smarte US-Unternehmer so gut es geht zu schützen. Nun hat Zuckerberg aber ein seltenes Familienfoto von seiner Frau Priscilla und seinen beiden Kindern veröffentlicht.

Mit dem Posting, welches am 10. Mai veröffentlicht wurde, gratulierte der 36-Jährige seiner Ehefrau zum Muttertag.

"Alles Gute zum Muttertag an Priscilla, an meine eigene wundervolle Mutter und an alle Mütter da draußen!", schrieb Zuckerberg, der als Sohn eines Zahnarztes und einer Psychotherapeutin in Dobbs Ferry, New York, aufwuchs, unter das Bild.