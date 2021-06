Hollywoodstar Mark Wahlberg (50) über Sexszenen und Gottesfurcht

Was ich heute eher nicht mehr mache, ist so was wie "Boogie Nights" mit all dem Sex. Das hat weniger mit meinem Glauben zu tun, als dass ich Ehemann und Vater bin. Ich will einfach nicht, dass meine Kinder in der Schule auf so etwas angesprochen werden. Ich habe kein Problem mit Sexszenen, wenn sie nicht explizit sind. Auch einen Schwulen würde ich sofort spielen, wenn die Story gut ist. Aber ich will nicht mit einer 19-Jährigen oder einem 47-Jährigen im Bett rumkugeln, wenn Sex dafür die einzige Motivation ist.

Ist Ihre Familie eigentlich genauso religiös wie Sie? Ich zwinge meine Kinder nicht, in die Kirche zu gehen, aber ich will ihnen vorleben, dass man es mit harter Arbeit und eiserner Disziplin weit bringen kann. Taten sprechen mehr als Worte. Sie können tun und lassen mit ihrem Leben, was sie wollen, aber sie müssen wenigstens hart arbeiten. Für mich ist das tägliche Gebet wichtig, damit beginne ich meinen Tag.