Mark Medlock sorgt mit Instagram-Beitrag für Spekulationen

Neben Alexander Klaws, Beatrice Egli und Pietro Lombardi gehört Mark Medlock zu den erfolgreichsten Gewinnern der deutschen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS): Am 5. Mai 2007 erlangte er mit 78 Prozent haushoch den Sieg der vierten Staffel. Seine Karriere als Musiker erlebte Höhen und Tiefen. 2021 veröffentlichte er seine letzte Single, die jedoch kaum Aufmerksamkeit bekam. 2022 schrieb er auf Facebook: "Nein, ICH will keine Musik und keine Auftritte mehr machen." Seitdem zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und lebt auf Sylt.

Doch nun überrascht der inzwischen 47-Jährige mit einem Lebenszeichen auf Instagram – sein letzter Beitrag stammt von März 2025 – und lässt seine Fans hoffen: Kehrt er etwa als Sänger ins Scheinwerferlicht zurück? Neues Selfie auf Instagram Auf seinem Instagram-Account teilte Medlock ein aktuelles Selfie, das ihn vor einem auffälligen roten Oldtimer zeigt. Mit Kappe, einer großen Brille sowie sichtbar ergrautem Haar und Bart zeigt sich der Musiker in legerem Look – und glücklich lächelnd. Zumindest am Foto scheint es so, als ob es Medlock gut gehen würde. Davon zeugt aber auch die Bildunterschrift, die Anlass zu Spekulationen gibt. "Wer weiß, wer weiß", schrieb Medlock vielsagend und fügte ein Victory-Emoji sowie Noten-Symbole hinzu. Deutet er hier etwa ein Comeback als Sänger an?