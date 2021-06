Mark Hoppus: "Blink-182"-Star mit 49 Jahren an Krebs erkrankt

Er sei jedoch froh, mit so ausgezeichneten Ärzten gesegnet zu sein sowie einer Familie und Freunden, die ihm helfen, diese schwierige Zeit durchzustehen.

"Ich habe noch Monate der Behandlung vor mir, aber ich versuche, hoffnungsvoll und positiv zu bleiben", teilte der Musiker seinen Fans mit.

In seiner Nachricht bedankt sich Hoppus auch bei seinen Fans für die Unterstützung. Aufgeben will er nicht. Er gibt sich optimistisch: "Ich kann es nicht erwarten, krebsfrei zu sein und euch alle bei einem Konzert in hoffentlich naher Zukunft zu sehen."

"Blink-182" ist eine US-amerikanische Rock-Band aus San Diego, die 1992 von Mark Hoppus, Tom DeLonge und Scott Raynor unter dem Namen "Blink" gegründet wurde. Der internationale Durchbruch gelang 1999 unter der Besetzung Hoppus, DeLonge und Travis Barker, der Raynor im Jahr zuvor abgelöst hatte. Das Album "Enemy of the State" wurde damals mit Fünffach-Platin ausgezeichnet. Vor allem die Singleauskopplung "All the Small Things" war ein Hit.