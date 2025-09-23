Es gibt Paarungen, die gelten in der Popkulter als ikonisch: Harry und Meghan, David und Victoria Beckham, Tobias Moretti und Rex, Joko und Klaas, Batman und Robin, George Clooney und Espresso: das eine geht nicht ohne das andere. Es ist eine Seelenverwandtschaft, eine emotionale Intimität, ein Begehren nach der eigenen besseren Hälfte, die moderne Version des Kugelmenschen-Mythos. Hier existiert kein Ich ohne das Wir. Bei Mark Forster und seinen Kappen verhält es sich ähnlich. Seit Beginn seiner Karriere ist der deutsche Sänger ("Au revoir") stets mit Kopfbedeckung zu sehen, die Kappen wurden zu seinem Markenzeichen. Ein "oben ohne" war bei Forster undenkbar – zumindest bisher. Denn nun zeigte sich Forster das erste Mal ohne einer seiner beliebten Caps – und die Überraschung bei seinen Fans ist groß.

"Hair Reveal plus lachendes Foto" Bisher lag die Vermutung nahe, dass Forster unter seinen Kappen eine (beginnende) Glatze verbirgt. Abwegig ist diese Überlegung nicht, immerhin greifen viele Männer zu Kappen oder anderen Kopfbedeckungen, wenn sie sich mit ihrer schwindenden Haarpracht nicht wohl fühlen. Forster dürfte hier keine Ausnahme sein, nahmen Fans (und Medien) bisher an. Doch falsch gedacht. Denn auf seinem Instagramprofil veröffentlichte Forster am 22. September eine Reihe von Fotos, die ihn beim einem Videodreh in Japan zeigen – ob es sich um die Hauptstadt Tokyo handelt, ist nicht hundertprozentig festzustellen, wäre aber denkbar.

Am fünften Foto der Slideshow dann die große Offenbarung: Man sieht Forster, wie er von einer Make-up-Artistin für den Videodreh vorbereitet wird, unter anderem scheint sie für die unechten Verletzungen in seinem Gesicht zuständig zu sein. Der Sänger ist dabei erst auf den zweiten Blick zu erkennen – denn er trägt nicht nur keine Kappe, sondern auch keine Brille, immerhin das zweite modische Markenzeichen Forsters. Vor allem aber: Forster hat Haare, keine Glatze. Die Haarpracht ist bereits leicht angegraut (Forster ist 42 Jahre alt), auf der Seite sind die Haare etwas kürzer als das Deckhaar. Die Fotoreihe kommentiert Forster selbstironisch mit: "Hair Reveal plus lachendes Foto, the world is slowly healing", übersetzt: "Haar-Enthüllung plus lachendes Foto, die Welt heilt langsam". Ihm dürfte also beim Posten bewusst gewesen sein, welche Aufmerksamkeit speziell dem fünften Foto zukommen wird.