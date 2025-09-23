Emma Watson verrät wahren Grund über Rückzug von Schauspielerei

Sie war elf Jahre alt, als sie mit der Rolle der altklugen Hermine Granger in "Harry Potter und der Stein der Weisen", der erste Film der erfolgreichen "Potter"-Reihe, den internationalen Durchbruch schaffte. Heute ist Emma Watson 35 Jahre alt. Ihr letzter Film, "Little Women", liegt bereits sechs Jahre zurück, danach folgte 2022 nur der Werbe-Kurzfilm "The Prada Paradoxe", für den sie das Drehbuch schrieb, Regie führte und die Hauptrolle spielte. In einem raren Interview verriet die Britin nun, wieso sie die Schauspielerei hinter sich ließ – und was sie trotz allem an ihr vermisst.

"Ich vermisse es nicht, Dinge zu verkaufen" Dass sie schon mit so jungen Jahren und obendrein mit ihrer allerersten Rolle den großen Durchbruch schaffte und zum Megastar wurde, sei alles andere als die Regel, ist sich Watson im Interview mit Hollywood Authentic bewusst. "In gewisser Weise habe ich [mit der Schauspielerei] wirklich im Lotto gewonnen, und was mir passiert ist, ist so ungewöhnlich." Doch so gerne sie auch vor der Kamera stehe, so sehr hasste sie es, den jeweiligen Film nach den Dreharbeiten zu promoten – sprich: zu verkaufen. Die sei ein "wichtigerer Bestandteil als die eigentliche Arbeit selbst", so Watson – und der Grund, wieso sie die Schauspielerei an den Nagel hing. "Das Gleichgewicht kann dabei ziemlich aus dem Lot geraten. Ich denke, ich werde ehrlich und direkt sein und sagen: Ich vermisse es nicht, Dinge zu verkaufen. Ich fand das ziemlich zermürbend." Der Autor dieser Zeilen traf vor vielen Jahren die Schauspielerin in London zum Interview – und tatsächlich wirkte Watson sehr schüchtern und man hatte den Eindruck, es sei ihr unangenehm, den Film (damals "Colonia Dignidad" mit Daniel Brühl) an den Mann und die Frau zu bringen. Kaum war die Gesprächszeit um, erlosch Watsons professionelles Lächeln, in ihren Augen spiegelten sich bei der Verabschiedung Erschöpfung, Traurigkeit, Scheu und Zerbrechlichkeit wider. Ein Ausdruck, der unwillkürlich durch Mark und Bein ging.