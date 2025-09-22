Sorge um Tom Holland: Nach Unfall bei Spider-Man-Stunt im Spital

Laut Daily Mail soll sich der 29-Jährige bei einem Sturz am Set der Leavesden Studios in Watford den Kopf verletzt haben. Die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden. Der britische Schauspieler sei mit dem Krankenkwagen ins Spital gebracht worden.

Schauspiele r Tom Holland wurde Berichten zufolge ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem am Freitag ein Stunt am Set von "Spider-Man: Brand New Day" schiefgegangen war.

In der Klinik wurde Tom Holland wegen einer Gehirnerschütterung behandelt. Ein Sprecher des Rettungsdienstes East of England erklärte gegenüber The Sun: "Wir wurden am Freitag um 10:30 Uhr gerufen, um einen Patienten zu versorgen, der sich in den Leavesden Studios in Watford eine Verletzung zugezogen hatte."

Ein Rettungswagen wurde zum Unfallort geschickt und der Patient zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Details sind nicht bekannt.

Tom Holland: Spider-Man-Dreh nach Unfall unterbrochen

Die Dreharbeiten sollen aber voraussichtlich erst in mehreren Wochen wieder aufgenommen werden, während sich Holland nach dem Unfall erholt.

Demnach habe sein Vater bei einem Wohltätigkeitsessen bestätigt, dass sein Sohnv"für eine Weile" nicht am Set erscheinen werde.

Der Schauspieler war zunächst ebenfalls bei dem Event anwesend, das er mit seiner Co-Darstellerin und Partnerin Zendaya besuchte. Angeblich soll er die Veranstaltung aber vorzeitig verlassen haben, da er sich unwohl fühlte.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Start des neuen Spider-Man-Films auf den 31. Juli 2026 verschoben wurde. Aufgrund des Vorfalls könnte sich dies nun jedoch erneut ändern, berichtet die Daily Mail.