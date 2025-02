Der Adel auf der Anklagebank: Marius Borg Høiby und andere royale Skandale

Marius hat anscheinend seine Taten sogar mit Bildern und Videos auf seinem Handy und seinem Computer dokumentiert. Auch auf Schloss Skaugum soll er eine Frau missbraucht haben – und zwar in einem Raum im Keller.

Das norwegischen Königshaus wird von einem großen Skandal erschüttert! Immer mehr bittere Details rund um Kronprinzessin Mette-Marit s Sohn Marius Borg Høiby kommen an die Öffentlichkeit.

Der mittlerweile Ex-Mann von Spaniens Infantin Cristina wurde im Juni 2018 in der sogenannten Nóos-Affäre zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Marius ist aber nicht der einzige Royal (auch wenn er genau genommen nicht blaublütig ist), der mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist.

„Was wir sagen können, ist, dass er seit langer Zeit Hilfe erhält, professionelle Hilfe vom Gesundheitssystem“, sagte Mette-Marit im Dezember 2024 in einem Interview mit dem Sender NRK.

Am 2. März 2022 wurde der frühere Handballspieler dann vorzeitig aus der Haft entlassen. Es war übrigens das erste Mal, dass ein Mitglied der spanischen Königsfamilie ins Gefängnis musste.

Veruntreuung von Spendengeldern, Urkundenfälschung, Geldwäsche und Betrug wurden Iñaki Urdangarin zur Last gelegt.

2021 zum Beispiel verurteilt ihn ein österreichisches Gericht wegen einer Attacke auf Polizisten in seinem Schloss in Grünau zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe. Der unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stehende Prinz habe einen Beamten verletzt sowie weitere Einsatzkräfte beleidigt, befinden die Richter.

Auch Prinz Ernst August von Hannover ist bereits mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Im Mai 2024 wurde er dann in Malta verhaftet, aber dann unter gerichtlicher Kontrolle wieder entlassen. Bis heute wurde er aber noch nicht an Rumänien ausgeliefert.

Paul-Philippe Hohenzollern , auch bekannt als Prinz Paul von Rumänien, wurde im Dezember 2020 wegen Geldwäsche, Veruntreuung und Bestechung zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Er stand in Verbindung zu einer kriminellen Bande, die große Grundstücke vom Staat illegal zurückholte.

„Ich schäme mich sehr für meine Handlungen, die einem Gast in meinem Haus so viel Bedrängnis bereitet haben“, sagte er dazu.

Der Überfall hat sich auf seinem schottischen Schloss Glamis Castle zugetragen. Nach fünf Monaten wurde er freigelassen, er wurde aber für 10 Jahre in das Register der Sexualstraftäter aufgenommen.

Queen Elizabeth s Cousin Simon Bowes-Lyon wurde im Februar 2021 zu einer Haftstrafe von 10 Monaten verurteilt. Er ist in das Zimmer einer Frau eingedrungen und hat sie sexuell belästigt.

„Meine Mutter hat Christoph zwei Tage vor dem Tod sehen können. (...) 40 Menschen waren in einer kleinen Zelle zusammengepfercht, sie lagen am Boden wie Hunde. (...) Sie hat ihm zu Essen und zu Trinken gebracht, weil es dort drinnen nichts gab als Gestank“, sagte sein Bruder gegenüber der italienischen Tageszeitung La Repubblica.

Christoph von Hohenlohe , der unter Diabetes litt, verstarb sogar unter tragischen Umständen im Gefängnis. Der Bruder von Hubertus Hohenlohe wurde 2006 in Bangkok festgenommen, er hatte die Gültigkeit seines Visums gefälscht.

Selbst Prinzessin Beatrix , die frühere Königin der Niederlande, musste in ihrer Jugend ins Gefängnis – wenn auch nur für drei Stunden. Als Kinder stahlen ihre Schwester Prinzessin Irene und sie Obst von einem Händler.

Laut Obduktionsbericht starb Christoph am Morgen des 8. August 2006 an Organversagen nach einer Lungenentzündung sowie einem Keton-Anstieg in Folge von Diabetes.