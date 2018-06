Mariella Ahrens über Liebes-Aus & One Night Stands

Doch auch ohne Mann ist sie glücklich. "Ich bin happy, kann tun und lassen, was ich will und leben, wie ich will", so die 49–Jährige.

One Night Stands kämen für sie aber nicht mehr infrage. "Die habe ich schon hinter mir, die brauche ich nicht mehr", erklärte Ahrens. Auf die Frage, wie wichtig Sex für sie ist, stellte sie klar: "Ich hatte in meinen Beziehungen immer guten Sex. Fehlende Leidenschaft war niemals ein Trennungsgrund für mich."

Langfristig sehne sie sich trotzdem nach einem neuen Partner. "Ich bin eigentlich schon ein Beziehungsmensch und glaube noch ein bisschen an die große Liebe", so Ahrens.