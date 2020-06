Mariah Carey zu Besuch in Tirol

Es werde Licht. Der Stern, der seit 22 Jahren ohnehin hell am Pop-Firmament leuchtet, wünscht sich für seinen Auftritt am Montag um 13 Uhr auf der Idalp – also bei Tageslicht – zwei Verfolger-Scheinwerfer. Sogar für die Pressekonferenz um 11.30 Uhr im Nobelhotel "Trofana Royal" gibt es eine besondere Lichtanforderung. Ja, diese Frau hat ihr Licht eben noch nie unter den Scheffel gestellt.

Sonntagabend landete Mariah Carey mit ihrem Mann Nick Cannon (31) und ihren Zwillingen Moroccan und Monroe (werden am Montag 1 Jahr alt) in Innsbruck. Sie kommen direkt aus Paris, denn in der "Stadt der Liebe", haben die beiden gerade recht medienwirksam ihren vierten Hochzeitstag (30. 4.) vorgefeiert. Die 42-Jährige überglücklich: "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie toll es war, unseren Schwur in Paris auf der Spitze des Eiffelturms zu erneuern".