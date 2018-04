Maria Höfl-Riesch über Ehe-Krise: "Hatten eine schwierige Phase"

Als sie sich vom Profisport verabschiedet hat, habe sich das geändert. Das Paar habe sich unterschiedlichen Projekten gewidmet.

"Marcus war oft wochenlang in Asien unterwegs. Für mich machte es keinen Sinn mitzufahren (…) also blieb ich in Kitzbühel", so Höfl-Riesch. "Um nicht alleine zu sein, habe ich mir dort einen Freundeskreis aufgebaut, der mich vielleicht nicht immer so gut beeinflusst hat."

Höfl-Riesch : "Gespräche" retteten ihre Ehe

"Durch viele intensive Gespräche", haben die beiden ihre Liebe gerettet.

"Wir haben ehrlich darüber geredet, was schiefgelaufen ist. Das hat unheimlich viel bewegt. Ich kann nur jeden ermutigen, das früh genug zu tun, sobald einen etwas stört. Leider bespricht man Probleme ja oft erst, wenn es fast zu spät ist."