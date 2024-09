Margot Robbie auf dem Weg zur Ikone: Sie tritt in die Fußstapfen von Marilyn Monroe

"Ich lanciere meine Kollektion immer am fünften Tag des fünften Monats, die Fünf scheint mir Glück zu bringen – daher will ich es Nº 5 taufen", soll Coco Chanel gesagt haben.

Es sollte ein "Parfum für eine Frau mit dem Duft einer Frau" sein. Zuerst war es nur auf 100 Flakons limitiert, wurde dann aber aufgrund des großen Erfolges offiziell 1922 zum Verkauf angeboten.

Der Glasflakon, den Coco Chanel selbst entwarf, erinnert in seiner achteckigen Form an den Grundriss der Place Vendôme in Paris. Jeder Flakon wird traditionell mit einem Goldschlägerhäutchen hermetisch versiegelt.

Und so ein eleganter Duft braucht auch besondere Testimonials, wie einst Marylin Monroe, die 1952 sagte: "Zum Schlafen trage ich nur ein paar Tropfen Chanel Nº 5".