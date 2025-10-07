Marc Terenzi erzählt: "Britney Spears ist meine Ex-Freundin"

Doch nun überrascht Terenzi mit der Aussage, dass auch er ein Techtelmechtel mit Spears gehabt haben soll.

Wenn es um prominente Partner geht, denkt man bei Britney Spears als erstes an Popstar Justin Timberlake – und bei Marc Terenzi an Goldkehlchen Sarah Connor.

"Wir hatten ein bisschen was"

Marc Terenzi, der zuletzt mit finanziellen Sorgen und gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen sorgte, ist aktuell Kandidat bei "Promi Big Brother", dessen 13. Staffel gestern, 6. Oktober, auf Sat.1 startete.

Völlig unaufgeregt, aber für seine Mitbewohner ebenso überraschend wie für die TV-Zuseher – erzählte Terenzi in gemütlicher Runde von seinem Gspusi mit dem Megastar: "Britney Spears ist eine meiner Ex-Freundinnen." Das sei allerdings schon sehr lange her, nämlich noch während der Zeit, bevor Spears 1998 mit "... Baby One More Time" durchstartete und eine beispiellose Karriere hinlegte. Damals war sie auch noch nicht mit Timberlake zusammen, der kurz vor Spears als Mitglied der Boygroup *NSYNC die Charts eroberte.

"Wir hatten ein bisschen was", blickt Terenzi in die Vergangenheit. "Es war damals in Orlando. Sie ist sehr cool, es war einfach eine andere Zeit." Das Techtelmechtel hielt allerdings nicht lange, sei auch nichts Ernstes gewesen. "Vor Ewigkeiten" hätte er das letzte Mal mit Spears Kontakt gehabt. Mehr Details wollte Terenzi jedoch nicht verraten, denn "ein Gentleman sagt nicht immer alles".

Trotz dieser Zurückhaltung dürfte sich Terenzi wohl trotzdem bewusst sein, dass er mit seinem "Geständnis" für mediales Aufsehen sorgen wird.