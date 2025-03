Bis zu 2 Flaschen Wodka am Tag: Marc Terenzi hat alkoholische Fettleber

Leider wurde der 46-Jährige am Weg zur Besserung mit einer weiteren Hürde konfrontiert: Er bekam die Diagnose einer alkoholischen Fettleber.

In der Vergangenheit sprach Marc Terenzi offen über seine Alkohol- und Drogensucht. Geraume Zeit befand sich der Sänger und Ex-Ehemann von Sarah Connor in einer Entzugsklinik. Aktuell soll er sich auf einen Neuanfang auf Mallorca sowie einen gesunden Lebensstil konzentrieren.

Die Diagnose selbst scheint Terenzi aber wenig überrascht zu haben: "Ich habe über viele Jahre einfach zu viel gesoffen und zu viele Drogen genommen. Manchmal waren es zwei Flaschen Wodka am Tag." Er ist sich bewusst, dass er sich von diesem Lebensstil ab sofort für immer verabschieden muss – denn es gehe buchstäblich um Leben und Tod, so der Sänger. "Wenn ich jetzt nicht weiter den Weg gehe, den ich eingeschlagen habe – ohne Alkohol und Drogen – dann sterbe ich", sagt Terenzi zur Bild.

Was sich im ersten Moment übertrieben dramatisch anhört, hat jedoch einen sehr wahren Kern: Patienten einer (alkoholischen oder nicht-alkoholischen) Fettleber weisen ein hohes Risiko auf, an einer Leberzirrhose zu erkranken, die nicht heilbar ist. In Österreich ist circa jeder vierte Erwachsene von einer Fettleber betroffen.