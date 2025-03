Kronprinzessin Victoria auf Hilfe angewiesen – Situation wurde verschwiegen

In den Haushaltsdokumenten für die nächsten drei Jahre, die der Regierung vorgelegt wurden, stehe geschrieben, dass die letztjährige Zuweisung – die Steuergelder, die an den Hof gehen – nicht ausgereicht habe, um den König in die Lage zu versetzen, eingehende Aufträge und Anträge anzunehmen.

"Der König erfüllte die ihm obliegenden Pflichten, aber es fehlten Bedingungen, um Teile der Forderungen zu erfüllen, die seitens des Reichstags, der Regierung, Behörden, Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen bestehen", lautet die Erklärung des Königshofs.