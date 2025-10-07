Alles Friede, Freude, Eierkuchen im Ex-Haushalt Lopez/Affleck – oder sind die beiden einfach nur sehr, sehr gute Schauspieler? Am Abend des 6. Oktober überraschten Jennifer Lopez und Ben Affleck alle Anwesenden, als sie gemeinsam bei der Filmpremiere von "Kiss of the Spider Woman" in New York auftauchten und noch dazu Seite an Seite am roten Teppich posierten. Aber nicht nur das: Beide wirkten sehr vertraut miteinander, gingen liebevoll miteinander um, lachten, flüsterten einander zu – so, als hätte es die Scheidung 2024 nie gegeben. Sogar Affleck, der bei öffentlichen Auftritten oftmals missmutig wirkt, zeigte sich gut gelaunt.

Lopez und Affleck: Nur Lob und Dank füreinander Im Musical "Kiss of the Spider Woman", das am 10. Oktober startet, spielt Lopez die Hauptrolle, Affleck zeichnete als Produzent verantwortlich. Während der Dreharbeiten waren die beiden noch zusammen. "Es war eine wirklich harte Zeit", gab Lopez vor kurzem in der TV-Sendung CBS News Sunday zu. "Jeden Moment am Set, jeden Moment, in dem ich diese Rolle spielte, war ich so glücklich, und dann war ich wieder zu Hause, und es war nicht so toll. Und ich dachte nur: 'Wie bringe ich das in Einklang?'" Auffallend war jedoch, dass Lopez während der Promotour niemals ein schlechtes Wort über Affleck verlor. "Er hat geholfen, den Film wahr werden zu lassen", betonte sie etwa in eben diesem Interview. Auch Affleck wiederum bedankte sich mit viel Lob: ""Sie war unglaublich in diesem Film", sagte er bei der Premiere zu Extra: "Von Anfang an wusste sie, dass sie alles geben würde. Sie hat enorm hart gearbeitet. Man sieht all ihre vielen Talente - sie ist jemand, der mit klassischen Musicals aufgewachsen ist. Sie macht wirklich alles in diesem Film!"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © TheStewartofNY/WireImage Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere des gemeinsamen Films "Kiss of the Spider Woman" in New York