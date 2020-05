Manuel Rubey über Angst

Rubey

: Bis jetzt hat nichts gegriffen. In Wahrheit ist es eine Negativspirale, aus der ich erst rauskomme, wenn es fast nicht mehr geht. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen stärker wird, weil die Vergänglichkeit näher rückt.

freizeit: Jetzt machen Sie aber einen Schmäh. Sie sind 33. Üben Sie für ein neues Kabarett-Programm?

Rubey: Ich würde mich da auch gerne nicht ernst nehmen, schaffe es aber nicht. Mir ist auch klar, dass das Luxusprobleme sind und ich arbeite an mir. Deshalb gewinne ich der Angst auch positive Seiten ab. Die Menschen suchen in Krisenzeiten Zerstreuung und sehen sich mit Begeisterung unser Kabarettprogramm an. Ein beruflicher Glücksfall, den ich so in meinem Leben noch nicht hatte. Ich weiß nicht, wo die vielen Menschen alle herkommen, aber ich freue mich über sie.

freizeit: Ich möchte sie ja nicht wieder auf negative Gedanken bringen. Aber haben Sie Angst vor Auftritten?

Rubey: Im Gegenteil. Da bin ich sehr gelassen. Ich bin ein bissl süchtig nach Adrenalin, weil man sich dann in einem guten Zustand befindet und im Moment ankommt. Ich habe vor dem Leben mehr Angst als vor dem Beruf. Es hat etwas mit Macht zu tun, wenn du auf der Bühne stehst und dir mehrere Hundert Menschen zwei Stunden freiwillig zuhören. Das genieße ich.

freizeit: Schriftsteller haben manchmal eine Schreibblockade. Und Kabarettisten?

Rubey: Die haben Angst, dass ihnen nichts mehr einfällt. Ein Programm zu schreiben, ist ein sehr einsamer Prozess. Ich möchte nicht das leere Blatt strapazieren, weil heutzutage jeder einen Laptop hat. Aber man sitzt da und wartet oft ewig, bis etwas Brauchbares kommt.

freizeit: Das klingt vermessen für jemanden, der gerade mit dem österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde.

Rubey: Seit eineinhalb Jahren verspüre ich punktuell so etwas wie Zufriedenheit und bin dankbar und demütig dafür. Dazu gehören ja auch Glück und die richtigen Konstellationen. Wahr ist aber, dass der Großteil des kreativen Schaffensprozesses mittelmäßig ist. Das muss man erkennen und Einfälle auch wieder fallen lassen. Ich behaupte, dass hinter Erfolg jede Menge Arbeit steckt. Ich glaube nicht, dass es Genies gibt, denen alles zufliegt.

freizeit: Wovor fürchten Sie sich noch?