Am 15. März dieses Jahres wurde Neuer Vater eines gesunden Buben, Mama ist seine Ehefrau Anika Bissel (Handballerin). Neuer hielt sich die vergangenen Monate sehr bedeckt, was sein neues Familienglück betrifft. Doch das änderte sich jetzt.

Mitten drin: Fußball-Star Manuel Neuer, der derzeit dermaßen viel Kritik einstecken muss, dass Der Spiegel sogar titelte: "Warum die EM für Manuel Neuer zur schwersten Prüfung wird." Privat hat es der 38-Jährige um einiges leichter – und friedlicher, auch wenn so manche Nächte von Schlaflosigkeit geprägt sein mögen:

Europa ist aktuell (wieder einmal) im Fußballfieber, die EM in Deutschland hält sogar Nicht-Sport-Interessierte in Atem. Der Deutschland-Sieg gegen Schottland (5:1) war ein fulminanter Start, der für ein Rauschen im internationalen Blätterwald sorgte.

Auch im Interview mit der ARD-Sportschau gewährte Neuer zumindest einen kleinen Einblick in sein Privatleben: "Ich habe eine andere Rolle zu Hause eingenommen und manchmal sind die Nächte auch etwas kürzer, aber jetzt haben wir viel Zeit gehabt, uns gut auf das erste Spiel gegen Schottland einzustellen und da gab's längere Nächte für mich und ich war ausgeruht (...)."

Instagram-"Outing"

Zu Ostern gab Manuel Neuer das erste Mal bekannt, Vater geworden zu sein – und zwar, ganz zeitgemäß, auf Instagram. Dort postete er ein Foto, auf dem er einen Kinderwagen schiebt. Viele Fans zeigten sich in den Kommentaren erstaunt, da zuvor so gut wie nichts über Neuers Papaglück an die Öffentlichkeit durchsickerte.