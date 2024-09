Måneskin-Frontman Damiano David veröffentlichte erstes Solo-Lied

"Ich fühle keinen Kummer mehr, die Ruhe nach dem Sturm und der Frieden gehört mir. Schau dir die Lichtstrahlen an, keine dunklen Tage mehr", heißt es in dem Song, dessen Video von dem Duo "Nono + Rodrigo" gedreht wurde.

Måneskin ist eine vierköpfige Rockband aus Rom, die 2017 durch ihre Teilnahme an der Castingshow X Factor bekannt wurde. Sie siegte mit dem Lied "Zitti e buoni" beim Sanremo-Festival 2021 und Eurovision Song Contest 2021. Im November 2022 wurde Måneskin für einen Grammy Award in der Kategorie Best New Artist nominiert. Nach mehreren Singles und einer ausgedehnten Tournee erschien 2023 ihr drittes Album "Rush!", das im Unterschied zu den vorhergehenden Alben hauptsächlich englischsprachige Lieder enthält.