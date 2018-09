Malcolm mittendrin: Das Leben der Stars nach dem Serien-Aus

Schlaganfälle, gebrochener Rücken und Gedächtnisverlust

Bereits 2012 hatte Muniz mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Im November 2012 wie auch im November 2013 erlitt er mehrere leichte Schlaganfälle. Im US-Fernsehen TV hat Muniz offen über seinen schweren Autocrash gesprochen, bei dem er sich den Rücken gebrochen hatte und nur knapp überlebte. In der US-Show "Dancing with the Stars", mit der er derzeit noch unterwegs ist, verriet er: "Die Wahrheit ist, dass ich mich nicht an viel aus meiner Zeit bei 'Malcolm mittendrin' erinnern kann. Es fühlt sich fast so an, als ob das gar nicht ich war."